«Крымская железная дорога» (КЖД) обновила часть путей на керченском и джанкойском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что работы проводят «в рамках выполнения одной из главных задач КЖД к открытию моста через Керченский пролив – сокращения количества километров пути с просроченными периодами эксплуатации».

«Капитальный ремонт железнодорожного пути производится на двухпутном перегоне Урожайная – Отрадная. Из запланированных 11 км рельсошпальной решетки на участке уложено 5,5 км... Кроме того, в объеме 11 км капитальный ремонт пути проведен на перегоне Новофедоровка – Краснофлотская», – сказано в сообщении.

Рабочие КЖД полностью закрывают участокпути для движения поездов на несколько суток и работают в круглосуточном режиме с привлечением тяжелой путевой техники и специального подвижного состава.

Всего в 2017 году на полигоне КЖД планируют отремонтировать 97 километров пути, произвести укладку 29 комплектов стрелочных переводов.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

26 марта 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».