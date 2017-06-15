Специальный юридический советник для наблюдения за расследованием вероятного вмешательства России в выборы в США Роберт Мюллер изучает, пытался ли президент Дональд Трамп помешать правосудию из-за отмены части расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а затем решения уволить директора ФБР, сообщает The Washington Post 14 июня.

Расследование возможного препятствования правосудию, которое является уголовным преступлением в Соединенных Штатах, началось через несколько дней после того, как Трамп уволил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, отмечает издание.

Сообщается, что руководители нескольких американских разведслужб дадут показания в рамках такого расследования. Оно началось через несколько дней после увольнения Джеймса Коми.

Представитель президента Трампа назвал утечку информации о расследовании «возмутительной, большой и незаконной».

Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, был назначен на должность спецсоветника по наблюдению за расследованием о вмешательстве России в выборы в США и по контактам окружения избирательного штаба Трампа с Россией для обеспечения невмешательства новой администрации в ход следствия. Мюллеру были предоставлены широкие полномочия, в том числе и право расследовать действия президента, если появляются обоснованные подозрения в нарушении главой государства закона.