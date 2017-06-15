В Симферополе подростков приобщали к «культуре обращения с оружием»

Для воспитанников военно-патриотического клуба «Наследники Победы» симферопольского «Городского подростково-молодежного центра» 14 июня устроили выездное занятие в страйкбольном клубе «Ангар-арена», сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя.

Сообщается, что в ходе занятия подростки отработали правила обращения с оружием при проведении стрелковых занятий, подгонку оружия для перемещения и для выполнения упражнений, способы удержания оружия, перенос огня, перемещение с оружием.

Это занятие в администрации назвали «первым шагом к приобщению к культуре обращения с настоящим оружием».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».