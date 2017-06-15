Путин пригрозил защищать Крым «всеми доступными средствами»

Российский президент Владимир Путин заявил, что будет защищать аннексированный Крым «всеми доступными нам средствами», если в России увидят «угрозу для своей территории». Об этом Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в эфире телеканала Showtime.

Путин также добавил, что «после того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось».

Говоря об аннексии Крыма Россией, Путин заявил, что это был выбор самих крымчан. «Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России». По словам Путина, Россия создала условия, «чтобы люди могли прийти на выборы», а на полуострове «не было никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал».

Документальный цикл Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» выходит в эти дни на американском кабельном канале Showtime.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».