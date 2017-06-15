Путин проведет очередную «прямую линию» с россиянами

Президент России Владимир Путин проведет 15 июня так называемую «прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы граждан.

«Прямая линия» начнется в полдень по местному времени и будет транслироваться государственными телеканалами. Российские СМИ сообщили, что Владимиру Путину поступило около двух миллионов вопросов.

Накануне адвокат Марк Фейгин сообщил, что отправил вопрос Путину о судьбе его подзащитного, политзаключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Свой вопрос зарегистрировала и жена другого украинца, удерживаемого в России, Андрея Коломийца Галина. «Задала вопрос: «Когда перестанете арестовывать украинских граждан просто так?» – написала Коломиец в Фейсбуке.

Это уже пятнадцатая по счету «прямая линия» Путина. Как ожидается, беседа продлится не менее трех часов. В прошлом году она длилась почти четыре часа.