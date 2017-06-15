В разгар сезона на севастопольских пляжах почти нет туристов

Спустя полтора месяца после объявленного российскими властями Крыма «официального» открытия курортного сезона на севастопольских пляжах почти нет туристов. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

При относительно ясной, малооблачной погоде и температуре воздуха около 20 градусов 15 июня один из главных севастопольских пляжей в парке Победы пустует.

Сотрудники местных туристических фирм в разговоре с корреспондентом Крым.Реалии высказали мнение, что малое число российских туристов в городе вызвано, с одной стороны, прохладной и дождливой погодой, которая длиться с мая. Также они указали на экономические факторы –относительно высокую стоимость отдыха в Крыму, дорогие билеты, недостаточно развитый сервис, а также моральные факторы: многие российские туристы, посетив Крым до этого, отдают предпочтение другим курортам.

Ранее сообщалось, что российские власти Крыма и Севастополя «официально» открыли курортный сезон 1 мая.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».