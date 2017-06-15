Перемещение Россией 66-го «гуманитарного конвоя» на оккупированные части Донецкой и Луганской областей проходило с нарушением норм международного и украинского законодательства, заявили 15 июня в Государственной пограничной службе Украины.

«Поскольку перемещение «гумконвоя» в очередной раз происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пограничников, за более чем час через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину проехали 55 автомобилей.

Так как груз везли в закрытой упаковке, сводной группе не удалось получить точную информацию о его содержании, характере и номенклатуре, добавили пограничники.

«Особенностью данного «гумконвоя» является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте России, и количества груза, а сами транспортные средства были заполнены лишь на 60%», – говорится в сообщении.

В четверг российское МЧС сообщило, что направило на Донбасс «гумконвой», который якобы доставляет «детские продуктовые наборы и лекарство». Всего, как заявила российская сторона, – более 500 тонн грузов.

Последний «гумконвой» на оккупированный Донбасс Кремль отправил 25 мая.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки «гуманитарной помощи». Украина отмечает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.