Суд ЕС оставил в силе санкции против Дмитрия Киселева, требовавшего их отмены и компенсации

Европейский суд юстиции общей юрисдикции в Люксембурге 15 июня оставил в силе санкции Евросоюза в отношении главы российского информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, сообщают российские СМИ.

«Европейский суд юстиции признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС в отношении господина Киселева», – цитирует пресс-службу суда российское агентство ТАСС.

В сентябре 2015 года официальный журнал Европейского союза сообщил о судебном иске генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева к Совету ЕС с требованием отменить решение от 13 марта о внесении его в санкционный список ЕС в связи с событиями в Украине и возместить соответствующие расходы.

В исковом заявлении Киселев утверждал, что он «всего лишь журналист и директор медиа-компании и, следовательно, не имеет ни влияния, ни конкретного воздействия или ответственности в связи с ситуацией в Украине». В действительности, подчеркивал Киселев, он никогда не выражал поддержки «развертывания российских войск в Украине», как это указано в решении Совета ЕС.

Также Киселев утверждал, что «нет никаких доказательств подстрекательства к насилию или иных действий, оправдывающих ограничение права на свободу выражения мнений».

Санкционный список, в котором оказался Киселев, связан с аннексией Россией Крыма. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».