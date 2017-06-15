На Чегене-Салынском месторождении вблизи античного городища Артезиан в аннексированном Крыму власти планируют добывать 2 млн тонн песка в год. Об этом журналистам заявил подконтрольный Кремлю замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алексей Яценко, сообщает 15 июня пресс-служба российского Минэкологии полуострова..

«Планируется, что данное месторождение будет отрабатываться производительностью 2 млн тонн в год. В ближайшие месяц–два месторождение начнет работать производительностью от 3 до 5 тысяч куб.м в сутки», – сказал Яценко.

По его словам, площадь месторождения составляет 121 га.

Чиновник также заявил,что добыча песка на Чегене-Салынском месторождении не затрагивает объект археологического наследия – античное городище Артезиан, которое якобы находится на расстоянии 5 км от карьера.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов ранее поручил вице-премьеру крымского правительства Юрию Гоцанюку выехать в Керчь и «лично разобраться в ситуации вокруг античного городища Артезиан».

До этого стало известно, что крымский госкомитет по охране культурного наследия не давал согласия на разработку карьера возле античного городища, о чем ранее заявил замминистра экологии Крыма Алексей Яценко. Подконтрольная Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская назвала добычу песка в античном городище Артезиан «геологическим изучением».

В Восточно-Крымский историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушаются античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.