Крымский оператор «Волна мобайл» насчитал 50 тысяч абонентов

За год абонентами крымского мобильного оператора «Волна мобайл» стали более 50 тысяч абонентов. Об этом сообщили в компании, подбивая итоги года с момента запуска.

«Оператор также предоставляет услуги роуминга и ежедневно обслуживает более 600 тысяч абонентов других операторов», – сообщают на сайте компании.

По данным пресс-службы, в настоящее время сеть «Волна мобайл» поддерживают около 2500 базовых станций. Из них более тысячи станций поддерживает стандарт 3G и более 50 – стандарт 4G.

Оператор мобильной связи «Волна мобайл» объявил 15 июня 2016 года о начале своей работы в аннексированном Крыму. «Волну мобайл» запустила компания «КТК Телеком», которая работает в аннексированном Россией Крыму с 2014 года под брендом WinMobile.

В 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе в нынешнем году начал функционировать «Севмобайл».

Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».