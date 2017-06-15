Путин ответил на слова Порошенко «Прощай, немытая Россия»

Президент России Владимир Путин 15 июня во время «прямой линии», которая транслируется государственными телеканалами, прокомментировал слова украинского Президента Петра Порошенко, цитировавшего российского поэта Юрия Лермонтова на концерте по случаю введения безвизового режима для Украины.

Порошенко тогда обратился со сцены со словами из поэмы Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…»

«Я не видел его выступления на этот счет. Но мне вчера вечером рассказали об этом. Действительно, Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это стихотворение Лермонтова. Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю. Но у этого стихотворения есть и другая часть: «Быть может за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей». Лермонтов написал эти строки, когда ехал на Кавказ служить в армии. Тогда это была территория Российской империи. Лермонтов говорил обо всей России, включая те области, которые сейчас Украиной называются. Поэтому по этому поводу нос нечего задирать», – сказал Путин.

«Может быть, Петр Алексеевич подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Он говорит, что у него интересы в России есть... А на самом деле Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет свои обещания, делает цивилизационный выбор, ведет страну в Европу. Кстати, там (в Европе – КР) этих «голубых мундиров» куда больше, чем у нас. И пусть он не расслабляется по этому поводу и поглядывает по сторонам. Мы против этих ребят ничего не имеет. Совет вам да любовь, особенно с новобранцами», – сказал российский президент.

Путин также добавил, что в российской литературе «можно найти много ярких и жестких примеров и ответить Петру Алексеевичу».

«Но я не буду это делать из уважения к украинскому народу, нашей общей истории, вере. Если кто-то хочет быть европейцем, счета свои пусть сначала закроет в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа», – добавил он.

Также Владимир Путин процитировал слова украинского поэта, художника, прозаика Тараса Шевченко из произведения «І мертвим, і живим, і ненародженим»: «Доборолась Украина до самого края, и хуже ляха распинают ее собственные дети», – интерепретировал на русском языке Путин.

Крым.Реалии ведут онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июня назвал начало действия для Украины безвизового режима с Евросоюзом ее разрывом от «Российской империи».

«Мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в абсолютно другую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашей страны с «Российской империей». А украинского демократического мира с авторитарным «русским миром». Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», – заявил он.

Действие безвизового режима с Евросоюзом для украинцев началось в полночь 11 июня.