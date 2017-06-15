Управление Следственного комитета России по Крыму сообщает 15 июня, что в Керчи раскрыто убийство почти 20-летней давности.

В ведомстве сообщают, что вечером 22 августа 1996 года на берегу Черного моря в районе Керчи в воде было обнаружено тело 32-летней женщины, привязанной к якорю».

По данным следствия, в августе 1996 года потерпевшая со своими знакомыми отдыхала на берегу моря.

«В ходе ранее возникшего конфликта между потерпевшей и обвиняемым на почве личных неприязненных отношений, мужчина задушил ее. С целью сокрытия следов преступления привязал к ноге потерпевшей якорь и выбросил тело в море», – говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью, сообщает пресс-служба Следкома.

Комментарии обвиняемого или его адвоката на данный момент отсутствуют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».