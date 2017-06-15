Из Нахимовскогого училища в Севастополе выпустят около полусотни офицеров

В Севастопольском филиале российского Нахимовского военно-морского училища 17 июня состоится четвертый по счету выпуск молодых офицеров и мичманов. Об этом сообщает пресс-служба Мионобороны России.

«Дипломы, погоны и кортики будут вручены 45 офицерам, 56 выпускников получат воинское звание «мичман». На плацу исторической территории ЧВВМУ (Черноморского высшего военно-морского училища – КР) перед ритуалом производства в офицеры и мичманы пройдет общее торжественное построение училища, подъем флагов, внос Боевого знамени», – сказано в сообщении.

Отмечается, что командование вуза, молодые офицеры и гости возложат венки к Мемориальному комплексу курсантам и преподавателям училища, погибшим при обороне Севастополяв годы Второй Мировой войны.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. 20 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».