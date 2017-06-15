В Крыму обсудили добычу подземных вод и искусственное увеличение осадков

В Крыму на заседании «круглого стола» обсудили альтернативные источники водоснабжения полуострова. Об этом сообщает 15 июня пресс-служба подконтрольного Кремлю Госкомитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Крыма.

«Участники мероприятия рассмотрели перспективные участки поиска и оценки месторождений подземных вод, изучили технико-экономическое обоснование демонстрационного проекта по искусственному увеличению атмосферных осадков на территории республики», – говорится в сообщении.

Замглавы ведомства Андрей Лисовский отметил, что «обеспечение населенных пунктов Крыма водой в основном происходит из поверхностных водохранилищ естественного стока и водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала, а также из подземных источников».

«Относительно водоснабжения Центрального, Северного и Западного Крыма, то оно «осуществляется из подземных источников, дебет которых постоянен и не зависит от времени года. Для водоснабжения населенных пунктов этих регионов достаточно водных ресурсов», – добавил Лисовский.

В пресс-службе отметили, что в рамках «круглого стола», рассмотрели вопросы возможности использования комплекса ветроэнергетических морских опреснительных установок для получения технической воды, возможности использования комплекса ветроэнергетических морских опреснительных установок, внедрения метода повторного использования воды для технических нужд и решения проблемы водообеспечения Крыма.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.