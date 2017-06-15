В Госкомрегистре Крыма грозят подчиненным увольнениями за неэффективную работу

Председатель подконтрольного Кремлю Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру российского правительства Крыма Александр Спиридонов на совещании пригрозил подчиненным увольнениями за неэффективную работу. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Каждый заместитель председателя наделен необходимыми полномочиями и должен обеспечивать их эффективную реализацию в контролируемой сфере. Соответствующий приказ уже подписан. За неэффективное выполнение своих функциональных обязанностей руководящему составу комитета грозит дисциплинарное взыскание вплоть до понижения в должности или увольнения», – подчеркнул Спиридонов.

В ведомстве сообщают, что «в Госкомрегистре проходит масштабная реструктуризация с сохранением кадрового состава».

Накануне стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении работника Ялтинского городского отдела Госкомрегистра Крыма, который нарушил закон при регистрации права на земельный участок в Алупке. Максимальное наказание по статье, в которой подозревается сотрудник Госкомрегистра, – лишение свободы на срок до четырех лет.