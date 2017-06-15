Путин заявил об «опережении» в строительстве Керченского моста

Мост через Керченский пролив строится с «опережением». Об этом президент России заявил на «прямой линии», которая транслируется 15 июня российскими государственными телеканалами, отвечая на озвученный в эфире вопрос из аннексированного Крыма о ходе работ. Путин также пообещал, что мост и подъездные пути к нему введут в эксплуатацию вовремя.

«На данынй момент нет сомненений в том, что все планы в срок будут реализованы и с должным качеством, что самое важное. Стоимость известна – 200 с лишним миллиардов (рублей – КР). Но подъездные пути – это отдельная острая тема. Нам надо сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Тамани были построены дороги. Работы развернуты. Будем за этим самым внимательным образом следить. Без подъезных путей ситуация будет нелепая. Там будет горлышко узкое либо с одной, либо с другой строны. Ни в коем случае этого нельзя допустить», – сказал Путин.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».