Из дома-музея Волошина в Коктебеле вывезли экспонаты для показа в Московской области

В российском государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево» Московской области открылся выставочный проект «Киммерия Максимилиана Волошина» из фондовой коллекции Дома-музея Волошина в Коктебеле. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба министерства культуры подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как сообщается, выставка проводится в рамках реализации «Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве» между Крымом и Подмосковьем, экспозиция, приурочена к 140-летию со дня рождения поэта.

«На выставке представлено 110 музейных предметов: изобразительный аспект многогранного творчества (работы маслом, темперой, гуашью, акварелью, тушью, офорты парижского периода), художественные и письменные принадлежности, символы Волошина – его знаменитые хитон и посох, а также утилитарные предметы искусства (полочки, шкафчик, шкатулка ручной работы, приметы киммерийского стиля Дома Поэта – габриаки), посмертная маска Максимилиана Волошина», подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

На торжественной церемонии открытия выставки выступили генеральный директор Музея-заповедника «Киммерия Волошина» Тамара Стеблюк и директор музея-заповедника «Абрамцево» Елена Воронина. Экспозиция открыта для посещения в помещении Поленовской дачи до 23 июля.

Министерство культуры Украины выразило обеспокоенность ситуацией, которая происходит с археологическим наследием на территории аннексированного Крыма. Как сообщила пресс-служба украинского министерства, действия России «наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории полуострова».

Украинское министерство обратилось к Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой, директору Международного совета по охране памятников и исторических мест Мари-Лор Лавенир, президенту Международного комитета совета музеев Сейме Аксой с просьбой «принять меры по напоминанию России о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного законодательства и просьбой воздержаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Крыма».

По данным Министерства культуры Украины, на временно оккупированных территориях находятся 99 музеев, в которых хранится до 2 миллионов экспонатов.