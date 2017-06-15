Больных туберкулезом из Белогорского района будут лечить в Симферополе и Керчи

Больных туберкулезом пациентов из Белогорского района переводят в Керчь и Симферополь, заявил глава подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Александр Голенко.

Как сообщают крымские СМИ, такое решение вызвано аварийным состоянием Белогорской туберкулезной больницы.

«Да, в Белогорский район мы послали вчера комиссию из специалистов, медиков, строителей и специалистов по технике безопасности. Там аварийная ситуация в здании – катастрофическая, в которой нельзя ни лечить пациентов, ни работать», – сказал Александр Голенко.

Он также утверждает, что медперсонал закрытого медицинского учреждения будет трудоустроен, сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

Ранее в Крыму сообщали о большом количестве детей, инфицированных туберкулезом. По словам заведующего кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Крымской медицинской академии Крымского федерального университета, профессора Михаила Гришина, 78% школьников старших классов инфицированы.

В сентябре 2016 года главный внештатный специалист-фтизиатр крымского министерства здравоохранения, подконтрольного Москве, Лилия Мамотенко утверждала, что показатели по заболеваемости туберкулеззом в Крыму продолжают оставаться на высоком уровне, на полуострове отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.