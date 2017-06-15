Крымчан просят жаловаться на нелегальные аттракционы

В подконтрольной Кремлю крымской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники обнародовали призыв к крымчанам сообщать о нелегальных аттракционах на полуострове.

Как сообщается на сайте инспекции, в Крыму функционирует большое количество аттракционов, владельцы которых обязаны иметь свидетельство о регистрации, а также талон-разрешение на эксплуатируемую технику.

Крымчан просят сообщать в инспекцию, если у владельцев аттракционов нет необходимых документов и разрешений, поскольку такая техника может работать «с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан».

В начале марта 2017 года сообщалось о пришедшей в запустение набережной Керчи, на которой находятся поржавевшие неработающие аттракционы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».