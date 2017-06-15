Лидеры европейских стран намерены придерживаться режима санкций в отношении России, которые были введены из-за действий этой страны в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины 15 июня со ссылкой на глав внешнеполитических ведомств Литвы и Швеции Линаса Линкявичюса и Маргот Валльстрем.

«Мы будем придерживаться режима санкций, который мы уже приняли в отношении действий России на Донбассе и Крыму», – цитирует украинский МИД в Твиттере Линкявичюса и Валльстрем.

15 июня президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главами внешнеполитических ведомств Литвы и Швеции Линасом Линкявичюсом и Маргот Валльстрем.

Порошенко поблагодарил их «за активные политические позиции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины и значительную практическую помощь, которую Литва и Швеция предоставляют для противодействия российской агрессии и преодоления ее последствий».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».