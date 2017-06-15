Суд в Крыму оставил фигуранта «дела 26 февраля» под домашним арестом

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 14 июня отклонил жалобу защиты фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи и оставил его под домашним арестом. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Второй защитник Оксана Железняк также подавала апелляцию и она будет рассматриваться 20 июня, поэтому, возможно, суд поменяет свое мнение», – сообщил Семедляев.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля отправил под домашний арест фигурантов «дела 26 февраля» Мустафу Дегерменджи и Али Асанова. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.