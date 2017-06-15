Радио Крым.Реалии: Круиз аннексированного периода

Российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в Ялту из Сочи. Какая судьба ожидает круизный лайнер в Черном море? Какие круизы сегодня выбирают российские и украинские туристы? Зайдут ли в крымские порты иностранные лайнеры в обход санкций

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с директором компании «Экспресс-вояж», генерального представителя круизного холдинга Royal Caribbean cruises ltd в Украине Ларисой Слободян.

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