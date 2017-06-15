Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

Европейский парламент лишил французского политика Марин Ле Пен депутатского иммунитета. К такому шагу прибегли в ответ на запрос судебных органов Франции, которые расследуют дело о клевете. Об этом 15 июня сообщает Радіо Свобода.

Лидера ультраправой французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен подозревают в клевете мэра Ниццы Кристиана Эстрози. В 2015 году Ле Пен обвинила его в финансировании исламистских организаций.

Марин Ле Пен не присутствовала на голосовании 15 июня и пока не комментировала решение коллег.

Накануне Европарламент лишил депутатского иммунитета ее отца Жан-Мари Ле Пена, которого во Франции подозревают в разжигании межнациональной розни.

Марин Ле Пен является членом Европейского парламента с 2004 года. За это время ее несколько раз лишали иммунитета – в ответ на запросы судебных органов Франции. В частности, в 2013 году Ле Пен лишили иммунитета из-за расследования, связанного с заявлением Ле Пен, в котором она сравнила мусульман с нацистами.