Эксперт: российский лайнер «Князь Владимир» – попытка вернуть в Черное море круизный отдых

Российский лайнер «Князь Владимир» отправили в рейс с целью вернуть в Черное море круизный отдых. Такое мнение 15 июня в эфире Радио Крым.Реалии высказала директор компании «Экспресс–вояж» Лариса Слободян. Она рассказала, что после аннексии Крымского полуострова там практически не осталось круизных судов.

«Круизный отдых был очень популярен на Черном море. Было много судов, которые туда заходили. Приезжали многие иностранцы. На таком маршруте они смотрели не только Крым, но заходили и в Одессу. Это был основной порт. Все длительные стоянки были в Одессе. Но в связи с тем, что произошло в 2014 году, круизные компании отозвали свои суда в целях безопасности», – отметила Слободян.

Она добавила, что стоимость билетов на лайнер в разный период составляет от 25 тысяч до 65 тысяч рублей.

«Такие цены не являются конкурентными, если сравнивать с любым европейским круизом. Кроме того, лайнер «Князь Владимир» значительно уступает им по уровню комфорта», –добавила эксперт.

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Круизный лайнер «Князь Владимир» накануне, 11 июня, отправился из Сочи в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья. Недельное плавание на лайнере стартует и заканчивается в Сочи.

Круиз собираются сделать еженедельным, выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. «Князь Владимир» стал первым за три года круизным лайнером, который прибыл на Крымский полуостров. После аннексии Крыма Украина запретила судоходство на полуострове.

Пассажиров и обслуживающий персонал судна внесли в базу данных сайта «Миротворец».