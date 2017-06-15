Количество погибших в результате пожара в Лондоне возросло до 17 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Лондоне 14 июня погибли 17 человек. Такие обновленные данные приводит полиция британской столицы, сообщает Радіо Свобода.

Согласно сообщению правоохранителей, еще 37 человек находятся в больнице, 17 из них – в тяжелом состоянии.

Спасатели заявляют, что в разрушенном пожаром доме еще могут быть жертвы – некоторые люди считаются пропавшими без вести. Как отметил глава лондонской пожарной бригады Дени Коттон, поисково-спасательная операция может продлиться еще несколько недель.

Пожар вспыхнул в 27-этажном многоквартирном доме в западной части британской столицы 14 июня. Огонь разгорелся в доме, который называют башней Гренфелл, в среду на рассвете. Пожарные все еще борются с огнем.

Очевидцы сообщали, что видели в окнах жителей, оказавшихся в огненной ловушке.