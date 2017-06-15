Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России

Сенат Конгресса США завершил процедуру одобрения законопроекта, который предусматривает новые санкции против России. За этот документ проголосовали 96 сенаторов, двое были против. Об этом 15 июня сообщает Радіо Свобода.

В первом голосовании, которое состоялось 14 июня, законопроект поддержали 97 сенаторов, против также выступили двое (всего эта палата американского парламента состоит из 100 избранников).

Документ также содержит положения, которые требуют от президента США Дональда Трампа получать одобрение Конгресса перед ослаблением любых действующих санкций.

Законопроект, поддержанный сенаторами из обеих партий, закрепляет и усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой.

Сенаторы также предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, россиянами, причастными к коррупции, нарушению прав человека и поставкам оружия силам президента Сирии Башара Асада. Отмечается, что в отношении юридических лиц новые санкции коснутся в сферах добычи угля, металлургии и транспорта.

Сенаторы также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США.

Сенаторы позиционируют новые санкции в качестве наказания для России за ее действия на международной арене: вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма и поддержку режима сирийского президента Башара Асада.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.

Перед голосованием государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал сенаторов не ограничивать Белый дом в возможности наладить диалог с Кремлем.