Севастопольский дельфинарий проиграл суд и стал цирком

Подконтрольный Кремлю Севастопольский арбитражный суд 15 июня вынес решение прекратить производство по спору между ООО «Страна Дельфиния» и предприятием «Центр эффективного использования собственности города» о «плохом использовании собственности дельфинарием». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Претензии Севастопольского дельфинария в Артбухте о нарушении их прав и интересов при вынесении такого решения суд во внимание не принял.

Отмечается, что с 1999 по 2000 год Севастопольский дельфинарий субарендовал часть территории на набережной Корнилова у ООО «Страна Дельфиния». Дельфинарий платил арендную плату и делегировал «Стране Дельфинии» представлять свои интересы перед городом.

После аннексии Крыма в 2014 году дельфинарий продали российской компании. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя отказали дельфинарию в продолжении субаренды. Для этого создали предприятие «Центр эффективного использования собственности города».

В мае 2016 года ГУП «Центр эффективного использования собственности города» подал в суд на ООО «Страна Дельфиния» и потребовал расторгнуть договор аренды от 1999 года под предлогом плохого использования собственности.

Представитель ООО «Страна Дельфиния» утверждает, что сейчас Дельфинарий является цирковым предприятием.

Ранее руководство Севастопольского дельфинария заявляло о возможном закрытии учреждения из-за «претензий властей города к имуществу и территории».

Сотрудники Севастопольского дельфинария в Артбухте в начале ноября прошлого года сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Так предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для остальных питомцев. В дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон, соответственно средств для содержания питомцев не осталось.