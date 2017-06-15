Россия обвинила США в поставках повстанцам в Сирии ракетных комплексов

Россия обвинила США в поставке на тренировочные базы повстанцев в Сирии двух ракетных артиллерийских систем HIMARS. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России 15 июня.

Речь идет о базе на востоке Сирии, где тренируются отряды, воюющие против группировки «Исламское государство».

В российском ведомстве заявляют, что ракетные системы могут использовать для обстрела сирийских правительственных сил.

«Поставка любого вида иностранного вооружения на сирийскую территорию должна быть одобрена правительством суверенного государства», – говорится в сообщении российского Минобороны.

В США пока не комментировали это заявление российского оборонного ведомства.

США в 2014 году возглавили коалицию против радикальной группировки «Исламское государство».

Россия в Сирии поддерживает силы президента Башара Асада, но также выступает против группировки «Исламское государство».