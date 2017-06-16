Радио Крым.Реалии. Новые санкции для России и претензии крымчан к Путину

Сколько раз и на что пожаловались жители полуострова во время последней прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным? Когда крымчане смогут перевозить имущество на материк? Кого в России затронут новые санкции, которые одобрил сенат США?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Александра Голубова эксперты обсуждают последние заявления российского президента Владиммира Путина, отмену запрета на вывоз личных вещей из Крыма, новый санкционный удар по России и другие важные и интересные для крымчан темы.

Гости эфира: российский политтехнолог и политический философ Андрей Окара, российский политолог Игорь Эйдман; российский оппозиционный политик и политэммигрант Ольга Курносова; юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко; первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи; политолог-международник Максим Яли; доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Костяев.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.