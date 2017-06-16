Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Крымчан предупредили о высокой пожароопасности на три дня

В Крыму с 16 по 18 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве напомнили, что «в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях».

15 июня в Феодосии в районе 117 км трассы Симферополь – Керчь произошло возгорание зарослей камыша, а в Керчи загорелся склад железнодорожных шпал.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG