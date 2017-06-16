Европейские политики раскритиковали одобренные Сенатом США новые санкции против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали одобренные Сенатом США новые санкции против России. В совместном заявлении 15 июня Габриэль и Керн заявили, что американские законодатели, таким образом, лоббируют собственные экономические интересы, сообщает Радіо Свобода.

Политики заявили, что от новых санкций может пострадать европейский бизнес, вовлеченный в транспортировку газа из России. По мнению Габриэля и Керна, эти санкции могут привести к вытеснению поставок российского газа с рынка ЕС и замену их газом из США.

Министр иностранных дел Германии и канцлер Австрии добавили, что «энергообеспечения Европы – это дело самой Европы, а не США».

Сенат США окончательно одобрил новые санкции против России, цель которых – наказать Кремль за возможное вмешательство России в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма и поддержку президента Сирии Башара Асада.

Сенаторы выступили за расширение списка юридических и физических лиц из России, в отношении которых применены ограничительные меры.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.