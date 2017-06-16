США: полиция выдала ордера на арест 14 участников драки под посольством Турции

В Вашингтоне полиция выдала ордера на арест 12 граждан Турции и двух граждан Канады, обвиняемых в нападении на протестующих под турецким посольством 16 мая.

По данным полиции Вашингтона, ордера касаются 9 агентов турецкой службы безопасности, трех офицеров турецкой полиции и двух граждан Канады.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже раскритиковал это решение властей США и назвал его незаконным.

16 мая во время визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана под посольством этой страны произошла драка между охранниками посольства и сторонниками президента Реджепа Тайипа Эрдогана и курдскими и армянскими протестующими. По данным полиции, участие в драке принимали также агенты из окружения самого Эрдогана.

В посольстве Турции тогда заявили, что протестующие были членами запрещенной в этой стране группировки «Рабочая партия Курдистана».

По данным полиции Вашингтона, всего в этом деле – 18 фигурантов, в том числе – двое граждан Канады и четверо граждан США.