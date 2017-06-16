В Крыму хотят взять на учет всех арендодателей в частном секторе

В аннексированном Крыму планируют установить контроль за арендой жилья в частном секторе. Поиском и фиксацией таких объектов займется специальная рабочая группа. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

«Мы сейчас вышли с инициативой, у нас будет создана рабочая группа, возглавит ее зампредседателя Совмина Лариса Опанасюк. Группа будет заниматься вопросами индивидуальных средств размещения. Лето – это время, когда все на поверхности, когда мы видим тех, кто сегодня предлагает жилье. Вместе с налоговой инспекцией и другими органами мы, ни в коей мере не мешая в проведении сезона, будем проводить очень серьезную работу», – отметил он.

По его словам, руководство полуострова уже два года добивается введения патентной системы для крымчан, которые сдают жилье внаем в частном секторе и малых местах размещения. «Это позволило бы вывести из тени этот бизнес и пополнить бюджет», добавил Стрельбицкий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».