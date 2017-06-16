ООН исключила свое участие в референдуме в Иракском Курдистане

Организация Объединенных Наций заявила, что «никоим образом» не будет участвовать в референдуме о независимости автономного курдского региона Ирака, запланированном на сентябрь.

Специальная миссия ООН в заявлении 15 июня выразила сомнение в законности голосования, которое уже вызвало критику со стороны центрального правительства в Багдаде западных стран и соседних Турции и Ирана.

На прошлой неделе президент Иракского Курдистана Масуд Барзани и главы всех политических партий в регионе договорились провести референдум о независимости от остального Ирака и назначили его на 25 сентября.

Почти пятимиллионный Иракский Курдистан и сейчас имеет значительную автономию, в частности собственный парламент и вооруженные силы. Напряженность в отношениях с центральным правительством в Багдаде вызвана, среди прочего, обменом доходов от нефти. Курды контролируют нефтяной город Киркур.