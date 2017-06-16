МЧС России по Крыму предупреждает об ухудшении погоды на полуострове. Сильные ливни, грозы, град и шквал ожидаются в Крыму в течение дня 16 июня.

«В ближайшие 1-2 часа и днем 16 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 местра в секунду», – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности. В частности, плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.