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Сенат США разрешил NASA использовать ракетные двигатели России

Сенат США большинством голосов одобрил 15 июня законопроект, который позволяет американскому космическому агентству NASA продолжать использование ракетных двигателей российского производства в рамках поправки к закону о санкциях против России.

«Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса», – заявил автор поправки, республиканец Кори Гарднер.

По его словам, в случае неодобрения поправки «NASA потенциально могло бы закрыть около семи космических миссий», которые уже обошлись США в миллиарды долларов.

В то же время председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джон Маккейн назвал решение подарком для российской оборонной промышленности и «соратников» президента России Владимира Путина.

Поправку поддержали 96 сенаторов, 6 высказались против.

Конгресс США еще в 2014 году поручил американским военным найти альтернативу российским ракетным двигателям после аннексии Кремлем украинского Крыма и роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Пентагон заявил, что американским частным подрядчикам понадобится время и стимулы для разработки альтернативных вариантов, однако попытки немедленно заменить российский двигатель потребует значительных ресурсов.

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