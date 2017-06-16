Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

В Оболонском районном суде Киева 16 июня продолжилось рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Заседание началось в 9 утра.

Председательствует на коллегии судей Владислав Девятко. В начале заседания судья сообщил, что судьи не планируют обращаться за правовой помощью к России по его дистанционному участию в суде.

«Виктор Янукович был вызван на это судебное заседание надлежащим образом, были направлены повестки по всем известным адресам, было сделано сообщение в «Правительственном курьере», оно было опубликовано, также была осуществлена публикация на сайте Оболонского районного суда Киева. Кроме того, стороне защиты неоднократно предоставлялась возможность для обеспечения явки обвиняемого Януковича путем видеоконференции», – сообщил Девятко.

Ранее суд разрешил Януковичу участвовать в заседании посредством интернет-связи.

29 мая суд провел третье подготовительное заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича. Ожидалось, что суд назначит дело к рассмотрению по существу, но этого так и не произошло.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.