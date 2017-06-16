Чубаров: «после деоккупации Крыма из него должны уехать все, кто заехал после аннексии»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что после того, как Крым вернется под контроль Украины, с его территории должны уехать все те, кто заехал после 20 февраля 2014 года. По его словам, это минимум 200 тысяч человек. Об этом Чубаров сказал в эфире «5 канала».

«Мы должны готовиться к внедрению очень разнообразных мероприятий и мер, которые бы сделали очень удачными непосредственно момент вхождения украинского порядка и украинской власти и организации там местной власти. Теперь это будет «очищение» полуострова. Я хотел бы, чтобы меня очень правильно поняли. Речь не идет о том, что мы, как Сталин, сотнями тысяч людей будем выкидывать», – отметил глава Меджлиса.

Он добавил, что первыми «обязательно сбегут все эти гоблины, которые предали Украину, крымскую землю, те, которые убивали крымских татар».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».