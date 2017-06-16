Вице-президент США нанял адвоката для помощи в расследовании по России

Вице-президент США Майк Пенс нанял частного адвоката для юридической помощи в рамках расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США и контактов с Москвой команды Дональда Трампа.

Как сообщила 15 июня канцелярия вице-президента, представлять его интересы будет Ричард Каллен, глава юридической фирмы McGuireWoods LLP. Раньше он отличился расследованием дел по Уотергейту и Иран-Контрас.

Сообщение о Каллене появилось после информации о том, что специальный юридический советник для наблюдения за расследованием вмешательства России в выборы в США Роберт Мюллер изучает, пытался ли президент Дональд Трамп помешать правосудию из-за отмены части расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а затем уволил директора ФБР.

Президент США Дональд Трамп позже выразил возмущение расследованием законности его действий при увольнении директора ФБР Джеймса Коми.