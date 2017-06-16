Власти Крыма отчитались о завершении капремонта 11 автодорог

В этом году подрядчики капитально отремонтировали 11 автомобильных дорог в аннексированном Крыму общей протяженностью в 120 километров. Об этом сообщает руководитель подконтрольной Кремлю Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов.

Как сообщается, работы по ремонту вели восемь порядных организаций. По утверждению Сафронова, в этом году отремонтированы участки Восточного обхода Симферополя (11 километров), улицы Севастопольской (5,5 километра), Николаевской трассы (34 километра), а также участки дорог в Ленинском и Сакском районах полуострова. Ремонт обошелся в 4,4 миллиарда рублей.

Как сообщается, завершить все работы по демонтажу самовольных застроек на Ай-Петри планируют до 25 июня.

В ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации Ялты 26 мая подконтрольный Москве заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ Вячеслав Голуб рассказал об «успешном проведении» ямочного ремонта в городе.

В январе подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с нынешним министром транспорта Крыма Анатолием Волковым выразил свое недовольство состоянием крымских дорог и работой ведомства в прошлом году.

В Минтрансе же отметили, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала «долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новый подход, который обещают утвердить в течение двух недель.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.