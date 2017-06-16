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Депутат Госдумы: «власти Севастополя игнорируют лидеров религиозных и национальных общин»

Депутат госдумы России Руслан Бальбек считает, что «в Севастополе сложилась недопустимая обстановка во внутренней политике». Он утверждает, что чиновники городского правительства «игнорируют» лидеров традиционных конфессий. Об этом Бальбек написал в своем Фейсбуке.

«Чиновники городского правительства фактически игнорируют лидеров традиционных конфессий, ни разу не собирали комиссию по восстановлению прав реабилитированных, межконфессиональный совет вовсе не существует, межнациональный совет – сухие протокольные строчки на бумаге. Вдумайтесь – ни один из лидеров религиозных и национальных общин не был приглашен на торжественные мероприятия по празднованию Дня России!» – написал он.

Также депутат пообещал разобраться с ситуацией: «Прибуду в Севастополь в составе выездной комиссии как председатель Подкомитета по законодательному обеспечению реализации государственной национальной политики в Республике Крым и городе Севастополе и постараюсь заново спаять разорванные звенья межнациональной цепочки».

Руслан Бальбек стал депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Украина и страны Запада не признали законность думских выборов на территории Крыма и наложили персональные санкции на Бальбека и других депутатов, избранных на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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