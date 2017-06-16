Севастопольцев решили перевести на единые городские карты оплаты за проезд

Подконтрольное Кремлю правительство аннексированного Севастополя приняло решение о создании единой городской карты, которая позволит осуществлять безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя.

«Новая система позволит осуществлять не только оплату проезда, в том числе и льготного, на общественном транспорте, но и получать скидки на предприятиях торговли и услуг, приобретать билеты в музеи и учреждения культуры и многое другое. На данный момент обсуждается выпуск 4 видов многофункциональных карт. Их сможет получить любой житель и гость города», – сообщил российский глава города Дмитрий Овсянников.

Введением таких карт власти города рассчитывают упорядочить предоставление льгот на транспорте, обеспечить надлежащий учет и контроль предоставленных услуг, в том числе льготникам, уйти от кондукторной схемы обслуживания на городском общественном транспорте, внедрить современные технологии оплаты и повысить доступность услуг.

Конкретных сроков внедрения такой системы оплаты в правительстве не назвали, как и стоимость проекта.

1 мая стоимость проезда в городских троллейбусах Севастополя повысили до 15 рублей (около 6,5 грн – КР). Однако 4 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подешевел на 3 рубля – с 15 до 12 рублей (около 5,5 грн – КР) за одну поездку. До этого местные СМИ сообщали, что российское правительство Севастополя обратилось в Москву с просьбой увеличить субсидии городу на троллейбусные перевозки.