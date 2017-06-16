Пропавшими без вести из-за пожара 14 июня в многоэтажном жилом доме Лондона могут быть 65 человек, сообщила британская газета The Sun. Издание на своих страницах 16 июня опубликовало инфографику с вероятными жертвами пожара, судьба которых на третий день поисков остается неизвестной. В списке – люди разных возрастов, в том числе дети.

«Есть риск, что, к сожалению, мы не сможем идентифицировать всех», – сообщил 15 июня руководитель лондонской полиции Стюарт Канди.

По последним данным полиции, из-за пожара в среду в многоэтажке Лондона погибли 17 человек и количество жертв, предположительно, может возрасти.

35 человек в настоящее время остаются в больнице, 15 – в критическом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара.