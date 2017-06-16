Роспотребнадзор нашел незаконные детские лагеря в Крыму

Роспотребнадзор выявил факты организованного отдыха детей в двух несанкционированных российским ведомством оздоровительных лагерях в аннексированном Крыму.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий 2017 года установлены факты организованного отдыха 340 детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора в Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике и двух в Республике Крым», – говорится в сообщении ведомства.

Деятельность этих оздоровительных учреждений приостановили, добавили в пресс-службе.

О каких именно лагерях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».