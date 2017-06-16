Россия проверяет, погиб ли лидер группировки «Исламское государство» в результате авиаудара

Министерство обороны России утверждает, что несколько членов так называемого «военного совета» группировки «Исламское государство» были уничтожены в результате удара российских военных самолетов 28 мая по окрестностям города Ракка в Сирии. В российском оборонном ведомстве заявляют, что проверяют информацию об уничтожении в результате этого авианалета лидера экстремистской группировки – Абу-Бакра аль-Багдади.

Это не первое сообщение о гибели главы группировки «Исламское государство», такие слухи уже неоднократно появлялись в СМИ. Последний раз о смерти лидера исламистов писали на прошлой неделе. Однако до сих пор не поступало таких заявлений от военных ведомств стран, противостоящих экстремистской группировке.

Аль-Багдади возглавил группировку «Исламское государство» в июне 2014 года. Джигадисты захватили значительные территории в Сирии и Ираке. США, другие страны, международные организации обвиняют эту группировку в многочисленных преступлениях против гражданского населения, в том числе геноциде.

Против группировки «Исламское государство» борется международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года Россия начала собственную военную операцию в Сирии, которая, как утверждают в Кремле, также направлена на борьбу с исламистами.