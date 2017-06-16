В Севастополе общественники обвиняют местного чиновника в распространении недостоверной информации

Правление региональной общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС) утверждает, что представитель российского правительства города Владимир Колесников «публично распространил недостоверную информацию о деятельности этой общественной организации».

В заявлении правления УНКОС от 16 июня, текстом которого располагают Крым.Реалии, говорится, что 5 июня сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на Владимира Колесникова опубликовал недостоверную информацию о деятельности УНКОС.

Согласно данной публикации, «сотрудник отдела по работе с национальными и религиозными организациями департамента общественных коммуникаций Севастополя Владимир Колесников в разговоре с журналистами заявил: «Они (УНКОС) для себя приняли решение не участвовать в публичных мероприятиях».

По этому поводу правление УНКОС заявило, что «данное утверждение господина Колесникова не соответствует действительности – в таком ключе вопрос не рассматривался и такого решения не принималось».

В заявлении также сообщается: «В 2016 году правление УНКОС рекомендовало членам общества не участвовать в праздновании Дня исторического бульвара. В 2017 году члены УНКОС принимали участие в этом празднике как обычные жители города. Решений о полном отказе от публичных мероприятий УНКОС не принимало».

Правление общественной организации также заявило, что «недостоверным является также заголовок публикации (на сайте «Новый Севастополь»), утверждающий, что УНКОС «боится публичности», так как решения УНКОС открыто публикуются в Интернете в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте «Леус-Информ».

В своем заявлении правление УНКОС призвало журналистов и чиновников «взвешенно и профессионально подходить к освещению событий в национально-культурной жизни города».

В интервью Крым.Реалии представители УНКОС также сообщили, что в связи с опубликованной недостоверной информацией они готовят соответствующие письма чиновникам и в редакцию издания «Новый Севастополь».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».