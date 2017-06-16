В Киеве задержанному по делу об убийстве Вороненкова объявили о подозрении

Подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова задержали, ему сообщили о подозрении. Об этом 16 июня сообщила прокуратура Киева.

«В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления», – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине в Павлограде силовики 16 июня проводили задержание подозреваемых в причастности к убийству Вороненкова.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. По данным полиции, в результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий, который позже скончался от ранений. Предполагается, что подозреваемый убийца мог быть российским агентом.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это убийство «актом государственного терроризма со стороны России».

Денис Вороненкова, который в декабря 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.