В Бахчисарае в субботу, 17 июня, один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров и четверо его братьев проведут ифтар – обряд разговения у мусульман во время священного месяца Рамазан. На обряд приглашают друзей семьи и всех бахчисарайцев. Об этом Умеров написал на своей странице в Фейсбуке.

«Завтра, 17-го июня, в мечети 6-го микрорайона города Бахчисарая, мы, пятеро братьев (Ильми, Бекир, Феми, Решат, Руслан), проводим ифтар. Приглашаем бахчисарайцев, а также всех, кто знаком с нашей семьей...» – написал Умеров.

В 2017 году мусульманский пост месяца Рамазан проходит с 26 мая по 24 июня.

В течение почти месяца каждый человек, исповедующий Ислам, должен соблюдать пост (ораза) – отказаться от приема пищи, питья и курения в дневное время. Ежедневно после окончания поста проводится ифтар (обряд разговения) – вечерний прием пищи во время месяца Рамазан. Он проводится после вечерней молитвы по местному времени.