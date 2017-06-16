Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступило за отмену СЭЗ «Крым»

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выступает за отмену свободной экономической зоны «Крым» и либерализацию правил провоза товаров для физических лиц. Об этом сообщает украинский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.

Как сообщается, «ведомство последовательно придерживается позиции отмены свободной экономической зоны «Крым».

«Также министерство выступает за необходимость упрощения правил провоза товаров и личных вещей для физических лиц, однако конкретные параметры такого упрощения должны быть наработаны», – говорится в сообщении.

В августе 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон «О создании свободной экономической зоны «Крым» и особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины». На территории СЭЗ «Крым» действует особый правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц.

Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействующим пункт первый Постановления Кабинета министров Украины №1035, ограничивающий провоз вещей через административную границу с Крымом.

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

Постановление окружного административного суда Киева по иску о признании постановления Кабинета Министров Украины №1035 незаконным опубликовали 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.