Радио Крым.Реалии: С вещами на выезд. Когда крымчане смогут перевозить имущество на материк

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились в суде признания незаконным пункта 1 постановления Кабмина №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из Крыма.

Когда судебное решение вступит в силу? Когда крымчане смогут перевозить личные вещи на материковую Украину и в Крым? Как будет в дальнейшем регулироваться товаро- и пассажиропоток с аннексированным Крымом?

Об этом ведущий Радио Крым.Реалии Александр Голубов говорит с юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека Максимом Тимочко и первым заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфом Куркчи.

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